انطلاق عملية أمنية شمال سامراء

2021/04/16 | 17:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي، الجمعة، عملية دهم وتفتيش في منطقة الزريرة، شمال مدينة سامراء.وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن ” قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي نفذت اليوم، عملية دهم وتفتيش في منطقة الزريرة، شمال مدينة سامراء”.وأضاف البيان، أن “العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود […]

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