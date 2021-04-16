الانبار.. شخصان يهددان فتاتين بنشر صورهما والشرطة تتدخل

2021/04/16 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

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الشرطة المجتمعية تنقذ فتاتين في الانبار من الابتزاز الالكتروني

أنقذت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية بمحافظة الانبار فتاتين من محاولات ابتزاز مارسها ضدهما شخصان، مهدديهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضعا لرغباتهما الدنيئة. حيث تمكنت المجتمعية من الوصول إلى المبتزين وتحديد هويتيهما واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاتين.ومن جانب آخر تمكنت مفارز المجتمعية في المحافظة من استرجاع حساب أحد الأشخاص الذين تم تهكيره، وتهديده بنشر صور ومواضيع تسيء إليه، وقد تم تأمين حسابه فنيا.

يتبع..

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