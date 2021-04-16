الطائرات التركية تجدد قصفها لمناطق عدة في دهوك

2021/04/16 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- دهوك

قصفت طائرات حربية تركية يوم الجمعة، وبشكل مكثف عدة مناطق في محافظة دهوك. وافاد مصدر محلي ان الطائرات التركية قصفت بعد ظهر اليوم، قريتي " كوهانا وميمبر" بمناطق نهيلي في ناحية دينارتة التابعة لقضاء آكري.واضاف: انه وبحسب معلومات اولية، ان القصف لم يسفر عنه اية خسائر في الارواح، مشيرا الى ان حالة من القلق انتابت اهالي تلك المناطق، خاصة وانهم بموسم العمل في بساتينهم

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