وزارة الموارد المائية تخرج عن صمتها بشأن “حالات الجفاف” وانخفاض مناسيب المياه

2021/04/16 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

طمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، المواطنين بشأن انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات.

وقالت الوزارة في بيان إن “انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات حالياً يعد أمراً طبيعياً”.

وبينت، أن “الانخفاض يحصل كل عام خلال هذه المدة التي تمثل الانتقالة من الموسم الزراعي الشتوي والتهيئة للموسم الزراعي الصيفي”.

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