2021/04/16 | 17:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي ببدر يحذر من "ازمة جديدة" بسبب اختيارات الداخلية في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/16 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي ببدر يحذر من "ازمة جديدة" بسبب اختيارات الداخلية في كركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي ببدر يحذر من "ازمة جديدة" بسبب اختيارات الداخلية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).