هل تقترب إيران من إنتاج قنبلتها النووية؟ وما هي التداعيات المتوقعة؟ - ابراهيم حجازين

2021/04/16 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_حجازين اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة ناتنز..



وقد نقلت رويترز على لسان علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الجمعة إن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة في منشأة ناتنز بعد أيام من انفجار في الموقع ألقت إيران مسؤوليته على "إسرائيل"، وهذا يقرّب طهران نظريًا من التخصيب بمستوى 90% الذي يسمح بالاستخدام العسكري للي ......





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