رمضان والحريات الفردية - امال قرامي

2021/04/16 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي يمرّ «موسم رمضانيّ» دون حدوث انتهاكات للحريّات الفرديّة، إن كان على المستوى الفرديّ أو الجماعيّ أو باسم «دولة القانون» التي يبدو اليوم، أنّها لا تستأسد إلاّ متى تعلّق الأمر بامتيازات الحزب الحاكم أو مصالحه أو رؤيته لإدارة الشأن العامّ وتصوّره للدولة.



فقيادات النهضة وأتباعها لازالوا يصرّون على اعتبار الدولة التونسيّة «دولة مسلمة وفق تأويل مخصوص للفصل الأوّل من الدستور ومن هذا المنطلق لابدّ أن ......





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