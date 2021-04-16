"الجيب الهوائي".. أمل أخير لإنقاذ بحارة سفينة مقلوبة قرب سواحل لويزيانا

2021/04/16 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأمل رجال الإنقاذ أن يتمكن 12 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بعد انقلاب سفينتهم في البحر قبالة سواحل ولاية لويزيانا الأميركية، في العثور على جيب هوائي يمكنهم من البقاء أحياء لحين العثور عليهم.

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