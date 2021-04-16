مصدر حكومي يؤكد عدم وجود توجه لفرض ضرائب على الموظفين

2021/04/16 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد مصدر حكومي، اليوم الجمعة، عدم وجود توجه لفرض ضرائب إضافية على شريحة الموظفين.وقال المصدر، في حديث رسمي، اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، إنه “لا يوجد توجه لفرض ضرائب […]

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