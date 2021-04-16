نائب يعلق بشأن انفجار الحبيبية سببه نقل متفجرات لمجموعة مسلحة

2021/04/16 | 17:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب أحمد مدلول الجربا، الجمعة، قدرة الحكومة في ضبط الامن، مؤكدا ان تفجير الحبيبية عمل "ارهابي" وليس ناجم عن نقل أسلحة.

وذكر الجربا في تصريح لـNRT اليوم، (16 نيسان 2021)، ان "الحكومة لا تستطيع ضبط الأمن بدون الاستعانة بالأحزاب المشكلة لها، والتي تمتلك فصائل مسلحة".

‏واستبعد النائب ان يكون تفجير الحبيبية ناجم عن نقل عبوات ناسفة لحساب مجموعة مسلحة وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني، مبينا ان "موضوع نقل الأسلحة مايحتاج ان يكون بالخفاء وفي حافلة ركاب، واعتقد ان العملية كانت (ارهابية) وان التحقيقات ستكشف تفاصيل الحادث".

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