المالية العراقية تصدر بياناً بشأن الاستقطاع الضريبي.. والجبوري يرد

2021/04/16 | 17:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً بشأن الاستقطاع الضريبي....

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