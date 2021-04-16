2021/04/16 | 17:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، في بيان رسمي التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة بمنافسات اللعبة بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت دورة ألعاب طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وستقام هذا العام بدون حضور جماهير من خارج اليابان، خلال الفترة ما بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس.

وتجرى مراسم سحب قرعة الأولمبياد يوم 21 نيسان/أبريل، الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.

وفيما يلي تصنيف منافسات الرجال:

المستوى الأول: البرازيل – الأرجنتين – اليابان – كوريا الجنوبية.

المستوى الثاني: ألمانيا – المكسيك – هندوراس – إسبانيا.

المستوى الثالث: مصر – كوت ديفوار – نيوزيلندا – جنوب أفريقيا.

المستوى الرابع: السعودية – فرنسا – أستراليا – رومانيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية، والذي يقام بنظام المواجهات الإقصائية، ثم دور الـ4 واللقاء النهائي.

وجاء تصنيف قرعة السيدات كالآتي:

المستوى الأول: اليابان – أمريكا – هولندا.

المستوى الثاني: بريطانيا – البرازيل – السويد.

المستوى الثالث: كندا – أستراليا – الصين.

المستوى الرابع: نيوزيلندا – تشيلي – زامبيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فيفا” يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فيفا” يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).