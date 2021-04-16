أنقرة: غارات جوية تركية تقتل مسلحين داخل الأراضي العراقية

2021/04/16 | 17:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل 3 عناصر من "بي كا كا" في غارة جوية شمالي العراق.

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وقالت الوزارة، في بيان، تابعه "ناس"، (16 نيسان 2021)، إن "القوات الجوية تمكنت من تحييد 3 عناصر في غارة جوية بمنطقة "غارا" شمالي العراق، بعد تحديد موقعهم".

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