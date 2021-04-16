2021/04/16 | 18:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الكمارك، اليوم الجمعة، تسهيل دخول (٤٠) صهريج محمل بمادة الأوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي.وذكرت في بيان انه “قام موظفي مركز كمرك سفوان الحدودي بتسهيل دخول (٤٠) صهريج محمل بمادة الأوكسجين الطبي خلال الفترة من ١٠-١٦ /٢٠٢١/٤وذلك بعد اكمال جميع إلاجراءات الكمركية لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا”.

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