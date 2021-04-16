مصدر حكومي “يحسم الجدل” بشأن فرض ضرائب على رواتب الموظفين

2021/04/16 | 18:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نفى مصدر حكومي، اليوم الجمعة، وجود أي قرار أو توجه حكومي بفرض ضرائب إضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المصدر الحكومي قوله، إن “رئيس مجلس الوزراء كان قد أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها اثار التقلبات والأزمات الاقتصادية”.

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