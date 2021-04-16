2021/04/16 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني وصفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، تفجير الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، بـ”الإنحلال الأمني”، فيما أكدت أنها تدرس استضافة القادة الأمنيين.وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، في تصريح خاص لـ”المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية تصف تفجير الحبيبية بـ”الإنحلال الأمني”: سنستضيف القادة الأمنيين المركز الخبري الوطني.

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