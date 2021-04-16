النجف يتعرض للخسارة من النفط بدوري الكرة الممتاز

2021/04/16 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خسر فريق النجف بكرة القدم اليوم الجمعة (16 نيسان 2021) من النفط صفر - 1، في لقاء جرى على ملعب التاجي، ضمن منافسات الجولة 28 بدوري الكرة الممتاز، فيما تعادل الديوانية والحدود 1-1 في لقاء أقيم بملعب الديوانية لحساب الجولة نفسها.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" الشوط الاول من لقاء النفط والنجف لم يشهد المستوى حتى الوسط، وغابت عنه الفرص الفعلية على المرميين لينتهي سلبيا بالنتيجة".

وأضاف،" الشوط الثاني منذ بدايته شهد أفضلية للنفط مع فرص فعلية هددت مرمى محمد كاصد، وكانت اخطر الفرص النفطية تسديدة بسام شاكر في الدقيقة 70 تصدى لها القائم الايمن والكرة في طريقها الى المرمى،حتى الدقيقة 76 وهدف التقدم النفطي بواسطة حسام جاد الله،لينتهي اللقاء نفطي 1 – صفر".

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