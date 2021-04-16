مصدر حكومي يكشف حقيقة فرض ضرائب حكومية على رواتب الموظفين

2021/04/16 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر حكومي، اليوم الجمعة، بعدم وجود اي توجه حكومي لفرض ضرائب اضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا يوجد اي قرار او توجه حكومي بفرض ضرائب اضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين".

يتبع..

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