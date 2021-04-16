المالية تصدر توضح بشأن الاستقطاع الضريبي

2021/04/16 | 18:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة المالية، الجمعة، بياناً أوضحت فيه بشأن الاستقطاع الضريبي، الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “توضح للرأي العام انها تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب”.وأضافت، أن “الكتاب …

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