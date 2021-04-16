2021/04/16 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن المادة 34 من الموازنة ليس لها علاقة باستقطاع رواتب الموظفين بأي شكل من الأشكال، فيما أشارت إلى أن كتاب المالية استدلال في غير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يطالب المالية بسحب كتابها الخاص بفرض ضرائب على الموظفين المركز الخبري الوطني.

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