ميسان.. اعتقال متهم بالإرهاب بحوزته أسلحة

2021/04/16 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بالإرهاب في مركز محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان بمشاركة قوة خاصة من سرية سوات، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ( 1/4 إرهاب) بحوزته سلاح ناري نوع كلاشينكوف مع مخازن واعتدة من نفس النوع".

وأشار البيان إلى أنه "تم نقل المتهم إلى مركز التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية".

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