الصحة تعلن تسجيل 7561 إصابة جديدة و30 حالة وفاة

2021/04/16 | 18:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا في العراق.وسجلت الوزارة، 7561 إصابة جديدة، وثلاثين حالة وفاة، فيما بلغ مجموع الذين تماثلوا للشفاء 6515.

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