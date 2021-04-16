جمانة الغلاي تكشف لـ PUKmedia عدد المحدثين لبطاقات البايومتري

2021/04/16 | 18:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة، عن عدد المسجلين للبطاقات البايومتري، بعد انتهاء مدة التحديث في 2021/4/15.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: ان مجلس المفوضين قرر عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري واعتبار اليوم 15 نيسان 2021 آخر يوم لتحديث بيانات الناخبين، لأن تمديد هذا الموعد سيسمح بمزيد من التغيرات التي ستطرأ على جدول العمليات الانتخابية.

واضافت: ان عدد المحدثين "1733030" فيما عدد النازحين المسجلين لبطاقات البايومتري اكثر من27 الف، ولفتت، ان المفوضية سعت في عملها خلال فترة تحديث سجل الناخبين للفترة من الـ 2 من كانون الثاني 2021 ولغاية الـ 15 من نيسان الجاري، إلى إتاحة الفرصة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، وإن هذه الفترة لتحديث سجل الناخبين، هي أطول فترة مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

واكدت إن موعد إجراء الانتخابات في10/10/2021 حتمي ومُلزم لا يمكن تغييره من الناحية القانونية.

PUKmedia خاص

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