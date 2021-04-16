2021/04/16 | 18:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

250 مشاهدة

استغرب النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، الجمعة، من محاولات الربط بين تفجير الحبيبية الذي حدث يوم امس وتصريحات النائب ظافر العاني، داعيا إلى الابتعاد عن هذه المحاولات.

وقال الركابي لـNRT اليوم، (16 نيسان 2021)، انه "لا علاقة للنائب ظافر العاني او تصريحاته السابقة بالتفجير الارهابي في منطقة الحبيبية شرقي بغداد"، مضيفا ان "كلام العاني ليس بجديد وهناك تصريحات اقوى واكبر من هذه ".

وأكد النائب، ان "التفجيرات والهجمات يقف خلفها تنظيم داعش الذي ما يزال يشكل خطرا كبيرا على البلاد من شماله الى جنوبه"، داعيا "القوات الامنية لضرورة سد الفراغات وتحديث الخطط الامنية بصورة مستمرة خاصة في المناطق الهشة امنيا".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يرد على علاقة تصريح العاني بتفجير الحبيبية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يرد على علاقة تصريح العاني بتفجير الحبيبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).