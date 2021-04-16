خطيب زادة: أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار إيران

2021/04/16 | 18:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ، سعيد خطيب زاده ، عن قلقه الشديد إزاء أحداث الأيام القليلة الماضية في العراق ، وقال: "إن الجمهورية الإسلا...

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