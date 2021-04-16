2021/04/16 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز، الانفصال بشكل نهائي، يوم الخميس، بعد علاقة جمعتهما لنحو 4 سنوات.

وفي التّفاصيل، فبحسب شبكة “سي إن إن” قال الثنائي في بيانٍ مشترك:” لقد أدركنا أننا أفضل كصديقين وسنعمل للبقاء كذلك.



وسنواصل العمل مع بعضنا كما سنقدّم الدعم لبعضنا البعض في أعمالنا ومشاريعنا المشتركة”.

وأضافا: “ونتمنى الأفضل لأطفال بعضنا البعض.



واحترامًا لهم، فإن التعليق الوحيد الذي يجب أن نقوله هو شكراً لكل من أرسل كلمات دعم ومحبّة.”

ويُشار إلى أنّ علاقة لوبيز ورودريغيز بدأت في العام 2017، واحتفلا بخطوبتهما في العام 2019 وفي العام الماضي قالت لوبيز إنهما قاما بتأجيل زفافهما مرتين بسبب جائحة كورونا.

وقد ضجت وسائل الإعلام العالمية في آذار الماضي بخبر انفصال الثنائي الشهير ليخرج بنفي فسخ الخطوبة قبل أن يؤكد الخبر هذا الشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفصال جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز بعد علاقة جمعتهما 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفصال جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز بعد علاقة جمعتهما 4 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).