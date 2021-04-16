2021/04/16 | 18:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة الديوانية والحدود في الدوري الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب الادارة المحلية لحساب مباريات الاسبوع الـ28 من البطولة.

وافتتح الديوانية التسجيل عن طريق اللاعب ماكسي رولون في الدقيقة 24 من علامة الجزاء.

انا هدف الحدود، فحمل توقيع اللاعب حسين عبد الرضا في الدقيقة 65.

وبهذا التعادل وصل الديوانية الى النقطة 29 في المركز الرابع عشر، فيما اصبح رصيد الحدود 21 نقطة في المرمز التاسع عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعادل الايجابي يفرض كلمته على لقاء الديوانية والحدود) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعادل الايجابي يفرض كلمته على لقاء الديوانية والحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).