أوديشو: لا سبيل سوى الفوز أمام باخاتكور

2021/04/16 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب القوة الجوية، أيوب أوديشو، صعوبة مواجهة باختاكور في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال أوديشو في مؤتمر صحفي: “باختاكور فريق كبير ولديه شخصية، ونتيجة مباراته مع تراكتور تدل على قوته، حيث عاد من التأخر بهدفين لتعادل 3-3”.

وأضاف: “باختاكور لديه لاعبين من المنتخب الأوزبكي ومحترفين جيدين، بالمقابل القوة الجوية فريق كبير، نطمح لتقديم مستوى جيد، مثل ما قدمناه أمام الشارقة، رغم الهزيمة”.

وتابع: “القوة الجوية يسعى للتعويض في مباراة الغد أمام باختاكور، حيث إن الخسارة الأولى تدفعنا للحاق بأندية المجموعة والحفاظ على الحظوظ بالمنافسة”.

من جهته، أكد حارس مرمى القوة الجوية، فهد طالب، أن الهدف من المباراة سيكون الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، ومصالحة جماهيرنا التي تنتظر منا نتيجة طيبة.

وأعرب عن أمله في أن يوفق الفريق في تطبيق الواجبات التي شدد عليها المدرب، والخروج من المباراة بنتيجة الفوز.

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