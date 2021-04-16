فوز وتعادل في الجولة 28 للدوري الممتاز

2021/04/16 | 18:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع حقق فريق النفط، اليوم الجمعة، فوزا صعبا على نادي النجف بهدف وحيد ضمن مباريات الجولة 28 للدوري الممتاز .وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، بأن "فريق النفط حقق فوزا صعبا على النجف بهدف وحيد ضمن مباريات الجولة 28 للدوري الممتاز في اللقاء الذي جرى على ملعب التاجي".واضاف ان" هدف اللقاء جاء بواسطة اللاعب حسام جاد الله"، مبينا ان" بهذا الفوز، رفع النفط رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 51 في المركز الثالث".وفي مباراة، أخرى تعادل فريق الديوانية مع الحدود 1-1 ضمن مباريات الجولة 28 للدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب الديوانية ".

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