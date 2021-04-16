2021/04/16 | 18:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفى مصدر حكومي، اليوم الجمعة، وجود أي قرار أو توجه حكومي بفرض ضرائب إضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعراق.وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لا يوجد أي توجه حكومي لفرض ضرائب اضافية على شريحة الموظفين والمتقاعدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر حكومي ينفي فرض ضرائب إضافية على الموظفين.. و"النواب" العراقي يحذّر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر حكومي ينفي فرض ضرائب إضافية على الموظفين.. و"النواب" العراقي يحذّر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).