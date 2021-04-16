مقتل 55 شخصاً في اشتباكات بتشاد وتدمير 3 قرى

2021/04/16 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

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قتل 55 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين فيما احترقت ثلاث قرى بالكامل خلال قتال في دولة تشاد الواقعة بوسط أفريقيا، حسبما قال مسؤول.وقال أبل ياماباي ماسيرا حاكم منطقة سلامات الواقعة بجنوب شرقى تشاد إن الاشتباكات التي وقعت بالمنطقة نشبت بين مجموعات عرقية مختلفة مساء يوم الأربعاء في قرى حول العاصمة الإقليمية أم تيمان.وأضاف أن عشرات الأشخاص الذين أصيبوا تلقوا العلاج بالمستشفيات حتى أمس الخميس.ولايزال سبب اندلاع العنف غير واضح اليوم الجمعة.

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