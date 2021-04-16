2021/04/16 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان يعلق على مشادة بين وزير خارجيته ونظيره اليوناني

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