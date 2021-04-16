المالية: الاستقطاع المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه

2021/04/16 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة المالية، توضيحا بشأن الاستقطاع الضريبي، مؤكدة ان القرار لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه.

وقالت الوزارة في بيان ان كتاب الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقا لأحكام قانون الموازنة، وانه يشمل استقطاعات على جميع موارد الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات، وأكدت الوزارة ان تلك الاجراءات تهدف الى وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد من خلال الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الازمات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالميا.

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