فاران يضع زيدان في ورطة

2021/04/16 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يزال رافاييل فاران مدافع ريال مدريد، معزولا في منزله بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا، وأكدت مصادر بالنادي أنه لن يعود الأحد أمام خيتافي بالدوري الإسباني، لتستمر أزمة الغيابات في خط الدفاع.

كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يتطلع لأن يستعيد فاران في ظل المشاكل التي يعاني منها في خط الدفاع، ولكن اللاعب لن يستطيع العودة هذا الأسبوع وسيتسمر في العزل.

ويغيب عن الريال أمام خيتافي كل من سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، ولوكاس فاسكيز للإصابة، بالإضافة إلى ناتشو فرناندز، والبرازيلي كاسيميرو للإيقاف.

كانت هناك آمال بأن تأتي نتيجة تحليل فاران لكورونا سلبية، لكن الأنباء غير جيدة، ولن يستطيع المدرب من استعادة فاران حتى يوم الأربعاء أمام قادش على الأقل.

ويحتل الريال وصافة الليجا بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

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