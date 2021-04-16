الحدود يخطف التعادل من الديوانية

2021/04/16 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد الحدود بنقطة من مواجهة الديوانية بملعب الأخير، حيث تعادل الفريقان (1-1) مساء اليوم الجمعة، لحساب الجولة 28 بالدوري العراقي.

تقدم الديوانية من ركلة جزاء سجلها الأرجنتيني ماكسي رولون في الدقيقة 24، لكن الحدود تعادل بهدف حسين عبد الرضا في الدقيقة 65.

ورفع الديوانية رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتقى الحدود إلى النقطة 21 في المركز التاسع عشر.

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