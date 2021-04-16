يستأجروهما لتفجير المنازل.. اعتقال صناع عبوات في ميسان

2021/04/16 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بصناع العبوات الناسفة في محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "شرطة محافظة ميسان تمكنت من القاء القبض على اثنين من المتهمين، يعملان في صناعة العبوات الناسفة، وكذلك يتم استئجارهما لتفجير المنازل بالعبوات مقابل مبالغ مالية، وهما متورطان أيضاً بحرق عجلات مدنية".

وأشار البيان إلى أن "عملية القبض عليهما تمت فجر اليوم الجمعة، بالاشتراك مع قوة من وكالة الاستخبارات".

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