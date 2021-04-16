حلول مسرحية - اشرف عتريس

2021/04/16 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس نعم هناك فقر فى النصوص المسرحية التي تنقل نبض الشارع المصريولا توجد نصوص تناقش أ-;-زمات و مشاكل المجتمع – هذا صحيح – حتى المتفرج لايرى نفسه في عروضنا المسرحية ..نعم نعانى من فقر وندرة النصوص المسرحية عموما وخاصة التى تناقش نبض الشارع وأزمات مجتمعنا التى كثرت أزماته ، بالفعل هذه حقيقة وأنا واحد من المؤلفين أعترف بذلك وآخر نص لى انتهيت منه ( دراما طقسية ) وفكرة فلسفية مي ......





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