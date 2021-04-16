بناء الاتحاد الطلابي إوطم مهمة نضالية وليست صفقة حزبية.. - مصطفى بنصالح

2021/04/16 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_بنصالح والمداخلة هي بمثابة رد وتعقيب على إحدى المقالات الصادرة بجريدة "النهج الديمقراطي" كـُتبت بقلم الرفيق "سعد مرتاح" بصفته على ما يبدو عضوا بشبيبة الحزب، تحت عنوان "الدخول الجامعي 2020/2021..



إمّا معركة وطنية كمدخل لبناء النقابة وإمّا اندثار الحركة"، حاول من خلالها الرفيق، وعبرها، ربط الأزمة التعليمية بالجامعة في المغرب، بالأوضاع التنظيمية التي يعيشها اتحاد الطلبة إوطم العاجز لسنوات عن بناء ذاته وفرز ......





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