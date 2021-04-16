أوروبا والعباءة الأمريكية - الطاهر المعز

2021/04/16 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز أوروبا، بين مصالحها الإستراتيجية وولائها للولايات المتحدةلم يتبقّى سوى تركيب 93 كم (من إجمالي 2460 كم) من الأنابيب في المياه الدنماركية و 28 في المياه الألمانية، في قاع بحر البلطيق، لاستكمال بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، قبل نهاية العام 2021، لكن الولايات المتحدة تضغط على ألمانيا (التي طلبت من روسيا بناء خط الأنابيب هذا) للتخلي عن المشروع وشراء الغاز الصخري الأمريكي، وهو أغلى ثمناً ......





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