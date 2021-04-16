صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  1214 المسجلة اليوم بكورونا


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  1214 المسجلة اليوم بكورونا
2021/04/16 | 18:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل   1214 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها  975 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة  1214 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

675 حالة خلال الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية  

قطاع البلديات الثاني 149 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن  294 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 103 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة  93 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 24 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 77 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 57 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 66 حالة من خلال الرصد الوبائي

    239حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

   36حالة  في مدينة الصدرموزعة على المحلات /  الحميدية /   / 14 / معمل الغاز   /  الاورفلي  / الحبيبية

/حي طارق / جميلة  /  ق51 /      / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 /  و 54  /55  

 حالة   في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502   11

  19حالة   في الشعب  محلة   / سبع قصور /  قرب النادي العربي  /الجمعيات / 337 /حي اور /  حي البساتين  / 333/ 341   /321 / 324 .

 10حالات   في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/  952/ حي السكك /  / 62 9 / 954

 18حالة    في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

   24حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها 

 12حالة   في المدائن /   جسر ديالى  / الجعارة / مشروع الوحدة  

  9حالات  في الحسينية محلة  / كميرة / الانصار / 222  

   11حالة    في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 12

 17حالة   في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق  / شارع المسبح / 725 / 719 / 703  .

  12حالة  في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى  / نواب ضباط 

9  7حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

  7حالات في منطقةالصليخ .

9حالات في منطقة العبيدي محلة / 714/  السوق  / الشهداء 

5حالات في منطقة زيونة  محلة / 714  / تقاطع ميسلون

8حالات في منطقة الضباط

  6حالات في حي القاهرة

منطقة البياع 5حالات في

منطقة الكريعات  4حالات في

  9حالات في الاعظمية محلة / / شارع الضباط /  332

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات  ارتفع الى 127077 توفي منهم  1596 للاسف  فيما اكتسب الشفاء   111751  حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 13730 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات  والتركيز على التباعد الاجتماعي  وعدم التهاون  وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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