صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  1214 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/16 | 18:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1214 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 975 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1214 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

675 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 149 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 294 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 103 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 93 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 24 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 77 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 57 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 66 حالة من خلال الرصد الوبائي

239حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

36حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية

/حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / و 54 /55

حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 11

19حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .

10حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954

18حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

24حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها

12حالة في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة

9حالات في الحسينية محلة / كميرة / الانصار / 222

11حالة في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 12

17حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

12حالة في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط

9 7حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

7حالات في منطقةالصليخ .

9حالات في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء

5حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون

8حالات في منطقة الضباط

6حالات في حي القاهرة

منطقة البياع 5حالات في

منطقة الكريعات 4حالات في

9حالات في الاعظمية محلة / / شارع الضباط / 332

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 127077 توفي منهم 1596 للاسف فيما اكتسب الشفاء 111751 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 13730 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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