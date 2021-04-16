العراق يعلن بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة

2021/04/16 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التجارة، الجمعة، بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2021 بعد تسلم أكثر من 200 طن في مركز استلام السماوة في محافظة المثنى.

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وقال وزير التجارة علاء الجبوري، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 نيسان 2021)، إن "أول عمليات تسويق الحنطة انطلقت من محافظة المثنى بعد تسويق أكثر من 12 شاحنة في مركز تسليم السماوة في محافظة المثنى وهذه تعد من الكميات الأولى للموسم التسويقي للعام 2021، وأن انطلاق الموسم التسويقي في المحافظات الجنوبية البصرة وذي قار تمهيدا لبدء عمليات التسويق في معظم المحافظات الجنوبية".

وأضاف، أن "أكثر من 200 طن كانت الكميات الأولى المستلمة من المحصول في محافظة المثنى وهو ما يبشر بالخير والنجاح للموسم التسويقي، كون الكميات المسوقة اجتازت الفحص المختبري وكانت جيدة ومن النوعيات الجيدة التي تصلح للخبازة بالطريقة العراقية".

واوضح، أن "وزارة التجارة أعلنت جملة من الإجراءات الإدارية والفنية لغرض استقبال الموسم التسويقي وتهيئة مراكز الفحص والتسويق بالتنسيق مع الحكومات المحلية، فضلا عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع دخول الحنطة القادمة من خارج المحافظات".

وأكد الجبوري، "استنفار كافة الملاكات الفنية والإدارية في معظم محافظات البلاد لاستقبال الموسم التسويقي بما يحقق أعلى درجات النجاح وتجاوز المشاكل التي حصلت في السنوات السابقة"، لافتا إلى أن "ملاكات الوزارة ستستمر بالعمل على مدى ساعات اليوم لغرض استقبال الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين".

ودعا الوزير، الفلاحين والمسوقين لمحصول الحنطة لهذا الموسم "الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الوزارة الخاصة بالعلاقة مع المواطنين لغرض الإبلاغ عن أي مخالفات تحدث في الموسم التسويقي أو تجاوز في التعليمات والضوابط التي اعدتها الوزارة لإنجاح الموسم التسويقي"، مؤكدا أن "جهود الفلاحين والمزارعين ستسهم هذا العام بأعداد خزين جيد من محصول الحنطة مما يتيح للعراقيين استقرار الأمن الغذائي وتوفير خزين جيد من هذا المحصول الاستراتيجي".

وأشار الجبوري، إلى "انتشار فرق رقابية للتدقيق بعمليات استلام وعمليات الفحص المختبري والتنسيق مع جهات الرقابية ذات العلاقة في المحافظات، لغرض رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بما يحافظ على المال العام ويسهم في إنجاح الموسم التسويقي".

وكانت وزارة التجارة قد قالت إن "كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين لمخازن وسايلوات الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة في الموسم التسويقي الماضي تجاوزت الخمسة ملايين طن، فيما اشارت الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحصول من المنتج المحلي".

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