شركة سامراء تضع خطة لتطوير منتجاتها الدوائية

2021/04/16 | 19:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت شركة أدوية سامراء إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، وضع خطة لتطوير منتجاتها بما يضاهي المنتجات العالمية.وأوضح معاون مدير عام شركة أدوية سامراء خالد محي علوان في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشركة وضعت خطة بأكثر من محور لتطوير منتجاتها بما يضاهي المنتجات العالمية والتطور الحاصل في الصناعة الدوائية، إضافة إلى تصنيع مستحضرات تدخل ضمن البروتوكول المتخصص بالتخلص من الجائحة".وأضاف ان "ذلك يهدف لرفد وزارة الصحة والبيئة وسد النقص الحاصل فيها، إضافة إلى التوجيه بزيادة صناعة المعقمات الخاصة بالوباء"، مشيرا إلى أن "الخطة تقضي بتطوير المصانع والأقسام وفق متطلبات وزارة الصحة، فضلا عن تشغيل المصانع المتوقفة في الشركة حسب الخطة الاستثمارية أو من خلال جذب المستثمرين بسبب قلة الوفرة المالية". ولفت علوان إلى "وجود خطة استثمارية لدى الشركة، وتم توقيع 5 عقود من ضمنها مستحضرات تصنيع أول منتجات في العراق، إضافة الى عقد خاص ببناء "البنسلينات"، وعقد خاص بالمستحضرات العقيمة، وعقد خاص بالخيوط الجراحية وبخاخات الربو"، مؤكدا ان "ذلك من شأنه تغطية حاجة البلاد ووزارة الصحة، وستشكل طفرة في مجال الشركة، إضافة إلى اسهام الشركة بتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل".

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