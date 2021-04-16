2021/04/16 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بإندلاع حريق ضخم داخل محطة تعبئة الوركاء في محافظة المثنى.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع المدني، استنفرت ودفعت بطاقتها القصوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



حريق ضخم داخل محطة تعبئة الوركاء بالمثنى المركز الخبري الوطني.

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