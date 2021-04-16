بعد تفجير مدينة الصدر.. محافظة عراقية تتخذ إجراءات أمنية مشددة- عاجل

2021/04/16 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن تشديد الإجراءات الأمنية في المحافظة تحسبا لأي خرق أو استهداف أمني قد تتعرض له المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "تشديد الاجراءات على الداخلين وتدقيق معلوماتهم ونشر سيطرات متحركة وثابتة يأتي جزء من الخطة الامنية الخاصة برمضان".

وأضاف، "كما إن هذا التشديد يأتي بعد التفجير الذي حصل في العاصمة بغداد يوم امس، وكاجراء استباقي تحسبًا لاي خرق او استهداف امني قد تتعرض له المحافظة من قبل جماعات ارهابية".

ويوم امس الخميس، أكدت خلية الاعلام الأمني، أن التفجير الذي وقع في سوق منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، جرى عبر عجلة كانت تحمل موادا شديدة الانفجار.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن " خبراء المتفجرات والادلة الجنائية تواجدوا في منطقة الحادث وجرى الكشف على العجلات المحترقة فيه بشكل تفصيلي".

وأضاف البيان، أن "الانفجار حصل داخل عجلة نوع نيسان سني كانت تحمل مواد شديدة الانفجار اثناء حركتها في منطقة الحبيبية قرب احد الأسواق الشعبية".

وأشار بيان الخلية، إلى أن "الانفجار ادى الى احتراق العجلة بالكامل ومقتل سائقها واصابة عدد اخر من المواطنين، فضلا عن احتراق عدد من العجلات القريبة عليها، فيما باشرت الاجهزة الامنية بإجراءاتها والتحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته بشكل مفصل".

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