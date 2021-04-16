صور بمشاهد “سينمائية”.. محطة وقود عراقية “تغص” بالنيران

2021/04/16 | 19:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، إخماد حريق هائل داخل محطة تعبئة الوركاء في المثنى.

وذكر بيان للمديرية، أن “فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بطاقتها القصوى بعد اندلاع حادث حريق هائل داخل محطة وقود الوركاء في محافظة المثنى مساء هذا اليوم الجمعة”.

وأضاف أن “فرق الدفاع المدني جهود كبيرة لاحتواء النيران التي شبت في صهريج بانزين محمل بـ 36 الف لتر مع احتراق مستودعات ارضية عدد اثنين بكميات كبيرة من منتوج البنزين وطوقت النيران ومنع اتساعها الى الخزانات والصهاريج الأخرى واخمدت النيران المشتعلة دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المحطة”.

وأشار الى أن “سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع فيما يخص عملية التفريغ حيث ادت شرارة أثناء التفريغ الى اندلاع الحريق بادئ الأمر”.

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