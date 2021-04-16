صحة ذي قار تتحدث لـNRT عن اللقاحات وعزوف المواطنين عن تلقي العلاج

2021/04/16 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت صحة ذي قار، الجمعة، انه تلقى نحو 5000 شخص جرعة واحدة على الاقل من لقاح كورونا، فيما اشتكت من نقص بعض العلاجات داخل المسشفيات رغم توفر الاموال.

وقال مدير صحة ذي قار صدام الطويل لـ NRT عربية (16 نيسان 2021)، ان "المحافظة تملك نحو 17 الف جرعة من لقاحات كورونا، وجرى تلقيح عدد ليس بالقليل من المواطنين ونحن بانتظار وصول كميات جديدة من اللقاح".

واكد الطويل انه "ليس لدينا مشاكل بالمستوى المطلوب، لكن يوميا لدينا بعض المشاكل بتوفير بعض الأدوية رغم توفر الاموال الكافية ولا نستطيع شراء الأدوية لانها غير مفحوصة وهذه مشكلة نعاني منها".

وعن عزوف المواطنين من اخذ اللقاحات، عزت صحة ذي قار هذا الامر الى "الاشاعات التي تتناقلها منصات التواصل الاجتماعي"، داعية المواطن "الى اعتماد الجهات الرسمية وعدم الاستماع الى المغرضين".

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