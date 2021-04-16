السجن لخمسة أعوام بحق مروجي مخدرات في ذي قار

2021/04/16 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، اليوم الجمعة، أحكاماً بالسجن بحق مروجي مخدرات.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان صحفي، إن “حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام وشهر صدر بحق مجرمين ارتكبا جريمة حيازة المخدرات”، مشيراً إلى أنه “تم القبض عليهما في وقت سابق من قبل مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وأوضح البيان، إنه “حيث تم الحكم عليهما إضافة لفرض غرامه مالية قدرها (10) ملايين دينار وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات وذلك عن جريمة المتاجرة بالحبوب المخدرة”.

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