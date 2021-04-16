2021/04/16 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل تلقت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي أنتجته شركة “أسترازينيكا”.

ونشر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، على حسابه في “تويتر” وثيقة تؤكد خضوع ميركل للتطعيم اليوم.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe.



Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen.



Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc

— Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

ونقل المتحدث عن المستشارة إعرابها عن سرورها بتلقي الجرعة الأولى من لقاح “أسترازينيكا”، قائلة: “بودي أن أشكر كل من يشارك في حملة التطعيم.



إن التطعيم هو المفتاح لتجاوز الجائحة”.

واتخذت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هذه الخطوة، على الرغم من إعلان وكالة الأدوية الأوروبية مؤخرا عن اكتشاف صلة بين لقاح “أسترازينيكا” وظهور جلطات خطيرة، وحتى فتاكة، في بعض الحالات بدم عدد من الذين خضعوا للتطعيم بهذا اللقاح.

وعلقت دول كثيرة استخدام لقاح “أسترازينيكا”، على خلفية هذه التطورات، وأصبحت الدنمارك مؤخرا أول دولة قررت سحب هذا اللقاح بشكل دائم من برنامج التطعيم الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل تتلقى لقاحا ضد كورونا علقت دول استخدامه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل تتلقى لقاحا ضد كورونا علقت دول استخدامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).