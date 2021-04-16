2021/04/16 | 19:30 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الجمعة، مسؤوليته عن هجوم بقنبلة في مدينة الصدر العراقية.

وكان مراسل "العربية"، بسماع دوي انفجار نجم عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

كما قال إن الانفجار خلّف 4 قتلى و17 جريحاً.

من هجوم مدينة الصدر في العراق - فرانس برس

وكشفت خلية الإعلام الأمني، أمس الخميس، تفاصيل عن الانفجار وقالت أنه وقع في إحدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 17 آخرين وحرق ٥ عجلات.

وأضافت أن الحصيلة المذكورة هي معلومات أولية عن الحادث، مؤكدة أنها ستنشر تفاصيل أخرى لاحقا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).