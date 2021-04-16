شرطة ذي قار تعلن القبض على متهم بتجارة المخدرات

2021/04/16 | 19:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الجمعة، القبض على متهم بتجارة الحبوب المخدرة في ذي قار. وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارز المديرية في محافظة ذي قار نصبت كمين محكم والقت القبض على المتهم أثناء عملية البيع والشراء وضبط بحوزته الأقراص المخدرة”. وأضافت أن “المتهم …

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